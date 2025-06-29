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Аэропорт Измира приостановил прием и отправку рейсов из-за лесного пожара

TGRT Haber: аэропорт турецкого Измира приостановил работу из-за лесного пожара
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Kaan Soyturk/Reuters

Международный аэропорт имени Мендереса в турецком Измире прекратил прием и отправку рейсов в связи с лесным пожаром. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

Пожар возник в районах Сеферихисар и Мендерес на фоне сильной жары, температура достигала почти 40°C. Порывы ветра, местами до 70 километров в час, усугубляют ситуацию и способствуют распространению огня.

«Аэропорт Мендерес приостановил работу на неопределенный срок. Ожидается, что рейсы возобновятся после того, как пожар потушат», — сообщает канал.

Из пяти кварталов района Сеферихисар были эвакуированы местные жители. В СМИ появились снимки с горящими автомобилями — люди не успели уехать до прихода огня.

Губернатор провинции Сулейман Эльбан сообщил, что тушение пожара началось всего через 15 минут после первых сообщений о возгорании.

С учетом сильного ветра, вертолеты не могут участвовать в тушении, в работе задействованы только шесть самолетов, отметил Эльбан. На земле борьбу с огнем ведут почти 700 пожарных.

Сегодня министр юстиции Турции Йылмаз Тунч объявил о задержании 17 человек, подозреваемых в причастности к серии лесных пожаров в различных регионах страны.

Ранее сообщалось, что шестьдесят возгораний в лесах на общей площади более 107 тысяч гектаров тушат в Бурятии.

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