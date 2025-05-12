Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Rudaw: РПК объявила о самороспуске и прекращении конфликта с Турцией

Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией. Об этом сообщает агентство Rudaw.

РПК провела конгресс 5–7 мая после призыва лидера Абдуллы Оджалана к разоружению и расформированию.

«На конгрессе партии было принято решение о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы. Деятельность РПК прекращена», — говорится в сообщении.

Рабочая партия Курдистана была создана в 1978 году и с тех пор боролась за национальные права курдов в Турции и создание курдской национально-территориальной автономии в составе Турции.

27 февраля отбывающий пожизненное заключение лидер РПК Абдулла Оджалан призвал членов организации сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией. Он отметил, что современная партия, которая не прекратила свое существование насильственно, может сделать это добровольно.

1 марта исполком РПК заявил о согласии на прекращение огня.

В январе сообщалось, что сирийская правительственная армия совместно с ВС Турции может провести крупномасштабную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана. Такие действия будут сделаны в случае, если курды не сложат оружие и продолжат настаивать на другой администрации в Сирии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган пригрозил РПК возобновить операции.