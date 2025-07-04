В Турции взяли под контроль несколько крупных лесных пожаров

Министр Юмаклы: в Турции взяли под контроль 6 из 9 крупных лесных пожаров

Шесть из девяти крупных природных пожаров, с которыми борются в Турции, взяли под контроль. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы, передает телеканал TRT Haber.

«Сегодня мы боролись с девятью крупными пожарами, шесть из них взяты под контроль в провинциях Анталья, Мерсин, Кыркларели, в районе Силиври в Стамбуле и в районе Ушак в провинции Айдын», — уточнил он.

Кроме того, сила огня в районе Чешме в Измире ослабла, и власти надеются на хорошие новости оттуда в ближайшее время.

По словам министра, всего в стране за последнюю неделю зафиксировали 624 природных пожара, из которых 621 удалось взять под контроль.

Юмаклы заявил, что в борьбе с огнем задействовали крупнейшее в истории республики количество наземного и воздушного транспорта, а также 25 тысяч опытных сотрудников.

30 июня стало известно, что в Турции из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали более 50 тысяч жителей.

До этого международный аэропорт имени Мендереса в турецком Измире прекратил прием и отправку рейсов в связи с лесным пожаром. Он возник в районах Сеферихисар и Мендерес на фоне сильной жары, температура достигала почти 40°C. Порывы ветра, местами до 70 километров в час, усугубляли ситуацию и способствовали распространению огня.

Ранее в Греции 5 тысяч человек эвакуировали с острова Крит из-за лесного пожара.