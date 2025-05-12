Эрдоган прокомментировал роспуск Рабочей партии Курдистана

Эрдоган: роспуск Рабочей партии Курдистана — шаг на пути к Турции без терроризма

Тот факт, что Рабочая партия Курдистана приняла решение о самороспуске, приблизит Турцию к жизни без терроризма, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы делаем твердые шаги на пути к достижению нашей цели — «Турция, свободная от терроризма». Сегодня мы перешагнули еще один критический рубеж. Мы считаем принятое решение [РПК] важным для безопасности нашей страны», — сказал турецкий лидер.

О самороспуске РПК стало известно 12 мая. Соответствующее решение принял конгресс организации.

27 февраля отбывающий пожизненное заключение лидер РПК Абдулла Оджалан призвал членов организации сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией. Он отметил, что современная партия, которая не прекратила свое существование насильственно, может сделать это добровольно.

В январе сообщалось, что сирийская правительственная армия совместно с ВС Турции может провести крупномасштабную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана. Такие действия будут сделаны в случае, если курды не сложат оружие и продолжат настаивать на другой администрации в Сирии.

Рабочая партия Курдистана была создана в 1978 году и с тех пор боролась за национальные права курдов в Турции и создание курдской национально-территориальной автономии в составе Турции.

Ранее Эрдоган провел переговоры с Зеленским.