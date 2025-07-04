Президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который глава офиса украинского лидера Андрей Ермак охарактеризовал как «очень важный». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали – совсем скоро», — написал Ермак.

О том, что Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, ранее писал портал Axios.

Накануне Трамп в шестой раз созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил коллегу с Днем независимости и отметил, что РФ сыграла не последнюю роль в становлении государственности США.

Главы государств обсудили еще несколько тем, прежде чем Путин сказал Трампу, что Москва настроена на переговоры по конфликту на Украине, однако будет добавиться намеченных целей. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президенты созвонятся еще раз в ближайшее время.

Ранее в Совфеде предрекли Трампу поражение, если он останется на стороне Украины.