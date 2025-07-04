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В Совфеде предрекли Трампу поражение, если он останется на стороне Украины

Сенатор Джабаров: Трамп проиграет, если продолжит поддерживать Украину
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Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп проиграет, если останется на стороне Украины, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Видимо, есть некоторое разочарование, но, мне кажется, ему даже сейчас удобнее выйти из игры, выйти из прямой поддержки Украины, потому что он любит быть победителем <…> Если он будет на стороне Украины, он проиграет. Ему не хочется быть проигравшим», — отметил сенатор.

По словам Джабарова, «с самого начала было понятно», что мечты Трампа о прекращении конфликта на Украине в течение суток, месяца, а затем 90 дней нереальны. Сенатор в этой связи напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва готова к переговорам, однако мирный процесс должен подразумевать решение поставленных перед Россией задач.

3 июля Трамп провел телефонный разговор с Путиным — и остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По мнению президента США, в мирном процессе нет прогресса. Он также заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о проведении встречи Путина и Трампа.

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