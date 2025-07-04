Трамп созвонился с Зеленским

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщил журналист издания Axios в соцсети Х.

По его словам, беседа состоялась «этим утром» и «была хорошей».

Накануне Трамп в шестой раз созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил коллегу с Днем независимости и отметил, что РФ сыграла не последнюю роль в становлении государственности США.

Главы государств обсудили еще несколько тем, прежде чем Путин сказал Трампу, что Москва настроена на переговоры по конфликту на Украине, однако будет добавиться намеченных целей. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президенты созвонятся еще раз в ближайшее время.

После разговора с Путиным президент США остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По его мнению, в мирном процессе прогресса нет. Трамп заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов.

По мнению политолога Александра Асафова, разговор с Путиным подготовил дальнейшую почву для диалога Трампа с украинскими властями. Эксперт считает, что состоявшийся разговор мог предоставить возможность для главы Белого дома сформировать новые требования, адресованные киевским властям.

Ранее в Совфеде предрекли Трампу поражение, если он останется на стороне Украины.