Глава МИД Франции разозлился из-за вопроса про помощь Украине

Глава МИД Франции Барро разозлился после вопроса о поддержке нацизма на Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро разозлился после вопроса слушателя о поддержке нацизма на Украине. Прямая трансляция велась на сайте форума «Экономические встречи Экс-ан-Прованса».

Один из слушателей задал французскому представителю вопрос о том, является ли помощь Франции Украине «поддержкой фашистского и неонацистского правительства», которое называет улицы в честь украинского националиста Степана Бандеры, причастного к уничтожению евреев. В ходе высказывания Барро перебил мужчину.

«Немного уважения, месье, к героическому сопротивлению украинского народа, который борется за свою свободу и нашу безопасность!» — выкрикнул глава МИД.

1 июля пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе испугались, что Путин и Трамп исключат ее из переговоров по Украине.