На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции заявили о бессмысленности принуждения Путина к перемирию

Филиппо осудил слова главы МИД Франции Барро о намерении принудить Путина к миру
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Заявление главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о принуждении президента России Владимира Путина к перемирию является бессмысленным. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Вы должны были в 2022 году «поставить экономику России на колени». Прекратите свою бессмысленную пропаганду», — написал он.

Филиппо считает, что при этом экономика Франции может в скором времени попасть под опеку Международного валютного фонда. По его мнению, к этому ведут антироссийские санкции и другие попытки давления на РФ.

До этого Филиппо раскритиковал заявление президента страны Эммануэля Макрона о новых санкциях против России.

До этого Эммануэль Макрон заявил, что ЕС подготовил «беспрецедентные санкции» в отношении России. По словам Макрона, наращивание санкционного давления на Москву также поддерживает президент США Дональд Трамп, для которого разрешение украинского конфликта «необходимо».

Ранее в Госдуме не поверили в информацию о том, что Трамп разочаровывается в Путине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами