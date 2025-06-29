Заявление главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о принуждении президента России Владимира Путина к перемирию является бессмысленным. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Вы должны были в 2022 году «поставить экономику России на колени». Прекратите свою бессмысленную пропаганду», — написал он.

Филиппо считает, что при этом экономика Франции может в скором времени попасть под опеку Международного валютного фонда. По его мнению, к этому ведут антироссийские санкции и другие попытки давления на РФ.

До этого Филиппо раскритиковал заявление президента страны Эммануэля Макрона о новых санкциях против России.

До этого Эммануэль Макрон заявил, что ЕС подготовил «беспрецедентные санкции» в отношении России. По словам Макрона, наращивание санкционного давления на Москву также поддерживает президент США Дональд Трамп, для которого разрешение украинского конфликта «необходимо».

Ранее в Госдуме не поверили в информацию о том, что Трамп разочаровывается в Путине.