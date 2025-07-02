Франция анонсировала «самые жесткие за три года» санкции против России

МИД Франции: ЕС намерен принять самые жесткие за три года санкции против РФ

Евросоюз в ближайшие дни введет самые жесткие санкции против России за последние три года. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью изданию Monde.

Он отметил, что эти меры будут реализованы в сотрудничестве с США, где ожидается принятие масштабных санкций Сенатом в начале июля. Цель — подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам с Киевом.

Как отмечал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, Европейский союз может принять 18-й пакет санкций против Российской Федерации в измененном виде после урегулирования требований Венгрии и Словакии.

Ожидалось, что 18-й пакет будет утвержден 26 июня на саммите ЕС, однако этого не произошло. По данным венгерского издания Index, причиной этому стало вето Словакии. Для принятия новых санкций требуется согласие всех стран — членов ЕС.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о завершении адаптации России к внешним изменениям.