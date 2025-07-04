Путин провел совещание Совбеза по борьбе с наркооборотом

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, посвященное борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

«Одно из важнейших направлений правоохранительной деятельности — это борьба с незаконным оборотом наркотиков. У нас принята и действует стратегия борьбы с наркоугрозой до 2030 года. <...> Давайте проанализируем сегодня, как идет эта работа, и поговорим о том, что нужно было бы сделать дополнительно», — заявил президент на совещании.

20 мая в Тульской области задержали трех участников этнической группировки, причастных к работе нарколаборатории в регионе. В этот же день в Приамурье изъяли партию синтетических наркотиков стоимостью свыше 150 млн рублей.

В апреле секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что в 2024 году зарегистрировано 193 тыс. правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 3,7% больше, чем годом ранее.

Ранее юристы одобрили инициативу Верховного суда о смягчении наказания за наркотики.