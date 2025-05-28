Юристы одобрили инициативу Верховного суда о смягчении наказания за наркотики

Верховный суд России предложил смягчить наказание за хранение наркотических веществ без цели сбыта. Эта инициатива необходима для гуманизации уголовного правосудия, считает правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев. Сегодня зачастую одинаковые санкции применяются как к мелким потребителям, так и к распространителям наркотиков, что противоречит принципу справедливости, заявил он 360.ru.

Сегодняшние меры слишком суровы к тем, кто не распространяет вещества – именно поэтому прозвучала идея изменить данный подход, сделав акцент на тех, кто торгует наркотиками, пояснил специалист.

«Инициатива Верховного суда направлена на построение гуманной и эффективной системы борьбы с незаконным оборотом наркотиков, — уверен Комсолев. — Она ставит целью уменьшить несправедливость существующих санкций и направить внимание власти на решение главной проблемы — ликвидацию организованной преступности и крупного оборота наркотиков».

Его поддержала основатель и старший юрист компании ООО «Принцип» Ксения Зайцева, подчеркнув, что в то же время в России необходимо ужесточить наказание в области наркоторговли.

«На мой взгляд, эта поправка будет все-таки правильной, потому что зачастую человека, который приобрел для себя, судят по статье как сбыт», — заявила юрист, добавив, что сегодня такому россиянину могут дать 10 лет тюрьмы, хотя сбыт наркотиков должен караться строже, чем приобретение.

При этом Зайцева обратила внимание на то, что инициатива Верховного суда звучит двояко, так как подобное смягчение наказания грозит тем, что россияне перестанут бояться нарушать закон в этой сфере.

Также можно предусмотреть альтернативное наказание для приобретающих наркотики для себя – это отправка человека на обязательное лечение, считает руководитель Центра медицинской и психологической помощи «Здравница», координатор программ лечения и реабилитации, психолог Василий Терехов. Причем такая медицинская и социальная реабилитация должна быть заранее четко определена, в том числе нужно решить вопросы о том, как и где именно будет лечиться человек, какую терапию следует применить – групповую или индивидуальную.

«Это поможет спасти десятки, а может быть сотни тысяч человеческих жизней, людей, которые попадают в эту зависимость», — заключил психолог.

Напомним, в пояснительной записке к инициативе Верховного суда РФ отмечается, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков зачастую совершают нуждающиеся в реабилитации, поэтому таких виновных следует направлять на лечение, а не в места лишения свободы. В СПЧ законопроект уже назвали «грандиозным документом», подробности – в материале «Газеты.Ru».

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