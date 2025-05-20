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Нарколабораторию этнической группировки накрыли в российском регионе

РИА: в Тульской области ликвидировали нарколабораторию этнической группировки
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Тульской области задержали трех участников этнической группировки, причастных к работе нарколаборатории в регионе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источники в силовых структурах.

«‎Задержаны трое участников этнической преступной группы – двое граждан РФ и один гражданин Республики Армении, организовавшие незаконное производство и канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере», — рассказали агентству.

На видео из лаборатории, которые есть в распоряжении издания, видны канистры с прозрачными растворами, контейнеры и ведра с порошкообразным веществом желтого цвета, а также колбы разной формы и размера.

Уточняется, что из оборота правоохранители изъяли 51 килограмм мефедрона, а также более 1,5 тонны химических веществ, необходимых для производства, и оборудование.

В апреле текущего года в Липецкой области полицейские накрыли нарколабораторию, из которой изъяли более 20 кг «синтетики». Сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить и ликвидировать незаконное производство синтетических наркотиков в частном доме. В ходе операции были задержаны двое местных жителей в возрасте 40 и 42 лет.

При осмотре помещения полицейские изъяли значительное количество запрещенных веществ и оборудование для их производства. Среди находок оказалось около 20 кг кристаллического вещества, несколько пакетов с порошком, более 30 канистр с химическими компонентами, а также специальная посуда и упаковочные материалы.

Ранее в Подмосковье накрыли две крупные нарколаборатории.

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