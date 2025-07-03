Кремль проведет брифинг по итогам разговора Путина и Трампа

Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Брифинг будет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин ранее сообщил, что в четверг, 3 июля, у него состоится очередной телефонный разговор с американским лидером. В ходе визита на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени» он спросил участников, что они хотели бы узнать у президента США.

Позже информацию о предстоящем разговоре подтвердил Трамп.

Путин и Трамп говорили по телефону уже несколько раз с момента возобновления диалога в этом году. Одной из главных тем обсуждения президентов является урегулирование конфликта на Украине, а также развитие экономического и торгового сотрудничества России и США.

Ранее Путин предложил США остановить конфликт по нынешней линии фронта.