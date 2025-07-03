Путин спросил у участников форума АСИ, что передать Трампу

Путин спросил у участников форума АСИ, что он может передать в разговоре Трампу

Президент России Владимир Путин спросил у участников форума АСИ «Сильные идеи для нового времени», что он мог бы передать в телефонном разговоре президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает ТАСС.

«Что мог бы от вас ему передать?» — сказал глава государства.

Путин ранее сообщил, что в четверг, 3 июля, у него состоится очередной телефонный разговор с американским лидером.

Путин и Трамп говорили по телефону уже несколько раз с момента возобновления диалога в этом году. Одной из главных тем обсуждения президентов является урегулирование конфликта на Украине, а также развитие экономического и торгового сотрудничества России и США.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что Владимир Путин уважает своего американского коллегу Дональда Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Представитель Кремля отметил, что в некоторых областях позиции лидеров двух стран близки, однако это не значит, что они сходятся во всем.

Также 1 июля вечером прошел первый за почти три года телефонный разговор Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном. Беседа длилась более двух часов и, по информации Кремля, политики успели обсудить вопросы, связанные с конфликтом на Украине, Ближнем Востоке и проблемы иранской ядерной программы. Как беседу оценивают в Москве и почему Макрон решил возобновить контакты с Кремлем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин предложил США остановить конфликт по нынешней линии фронта.