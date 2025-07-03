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Путин анонсировал разговор с Трампом

Путин сообщил, что сегодня проведет переговоры с Трампом
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Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг, 3 июля, у него состоится очередной телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня буду разговаривать с президентом США», — сказал глава государства во время посещения выставки конкурса растущих российских брендов «Знай наших» в национальном центре «Россия».

Путин и Трамп говорили по телефону уже несколько раз с момента возобновления диалога в этом году. Одной из главных тем обсуждения президентов является урегулирование конфликта на Украине, а также развитие экономического и торгового сотрудничества России и США.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин уважает Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Представитель Кремля отметил, что в некоторых областях позиции лидеров двух стран близки, однако это не значит, что они сходятся во всем.

Ранее Путин отметил мужество Трампа.

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