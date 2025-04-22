FT: Путин предложил США остановить конфликт по нынешней линии фронта. Киев «готов на уступки»

Россия может предложить США остановить военные действия с Украиной по текущей линии фронта и отказаться от контроля над пока еще не занятыми участками ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишет британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на «людей, знакомых с ситуацией». Никаких официальных заявлений по этому поводу не было, как и подтверждения информации другими источниками. В Кремле публикацию назвали фейком.

Во время встречи президента Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Петербурге российский лидер заявил, что Москва «может отказаться от притязаний на территории четырех частично оккупированных украинских регионов, которые остаются под контролем Киева», пишет Financial Times. В качестве источника информации указаны три человека, знакомых с ситуацией.

По данным издания, в ответ США выдвинули идеи возможного урегулирования, которые включают юридическое признание Вашингтоном права России на Крымский полуостров, а также фактическое признание контроля Москвы над уже занятыми в ходе боевых действий территориями Украины.

При этом, как пишет FT, европейские чиновники относятся к такому повороту событий со скепсисом, полагая, что «Путин, вероятно, воспользуется этой очевидной уступкой как приманкой, чтобы заставить Трампа принять другие требования России и навязать их Украине как свершившийся факт». О каких именно требованиях идет речь, в статье не указано.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал FT: «Идет напряженная работа. Мы ведем переговоры с американцами. Работа сложная и требует много времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, и эту работу нельзя проводить публично».

Киев предложений не получал

Завтра в Лондоне должна состояться повторная встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины по вопросу урегулирования военного конфликта Киева и Москвы. FT сообщает, что, в отличие от предыдущей встречи в Париже, на этот раз от США будет лишь представитель Трампа по Украине Кит Келлог. А госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф не почтят столицу Британии своим присутствием. Зато Уиткофф на этой неделе должен прилететь на переговоры в Москву.

В Соединенных Штатах, по-видимому, действительно рассчитывают на прогресс в мирных переговорах. В минувшее воскресенье Трамп написал в соцсетях, что надеется на то, что Украина и Россия «заключат сделку на этой неделе» — а затем «начнут вести бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают целое состояние!».

При этом в Киеве отрицают получение каких-либо официальных предложений на этот счет.

«Можно по-разному об этом говорить, но это не официальное предложение Украине. Если будет официальное такое предложение, мы сразу отреагируем на это, и вы будете об этом знать. Такие сигналы звучали, и в медиа они звучат, и будут звучать и дальше», — сказал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга во вторник.

В публикации Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц сказано, что власти Украины готовы пойти на некоторые уступки Трампу в вопросе окончания боевых действий.

«Украинские официальные лица сказали, что готовы пойти на уступки касательно некоторых идей, высказанных Трампом и его командой», — пишет издание.

Собеседники газеты отметили, что Киев не хочет, чтобы Штаты в случае выхода из переговоров обвинили в этом украинскую власть, поэтому согласны принять некоторые идеи Трампа. При этом в публикации не уточняется, о каких именно уступках идет речь.

Что говорят в России

Публикацию Financial Times прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники»,

— сказал он РИА Новости.

Песков напомнил, что контакты президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа посвящены украинскому урегулированию. Москва исходит из того, что подобные встречи будут продолжены.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге подтвердила, что Уиткофф на этой неделе намерен отправиться в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

Согласно действующей Конституции России, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область в октябре 2022 года присоединены к России в границах бывших украинских областей. Любые действия, направленные на отчуждение территории РФ, по Конституции не допускаются.