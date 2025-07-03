Трамп подтвердил, что проведет разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в четверг проведет разговор с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Буду говорить с президентом России Путиным в 10:00 утра (17.00 мск – «Газета.Ru»)», — отметил он.

Путин ранее сообщил, что в четверг, 3 июля, у него состоится очередной телефонный разговор с американским лидером.

Путин и Трамп говорили по телефону уже несколько раз с момента возобновления диалога в этом году. Одной из главных тем обсуждения президентов является урегулирование конфликта на Украине, а также развитие экономического и торгового сотрудничества России и США.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уважает своего американского коллегу Дональда Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Представитель Кремля отметил, что в некоторых областях позиции лидеров двух стран близки, однако это не значит, что они сходятся во всем.

Ранее Путин предложил США остановить конфликт по нынешней линии фронта.