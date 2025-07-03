Дмитриев оценил значение телефонного разговора Путина и Трампа

Дмитриев: диалог Путина и Трампа продолжается и имеет важное значение для мира

Диалог президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа продолжается и имеет жизненно важное значение для мира. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель главы государства по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

«Диалог президента Путина и президента Трампа продолжается и имеет жизненно важное значение для мира. Россия и США могут добиться многого», — заявил он.

Путин ранее сообщил, что в четверг, 3 июля, у него состоится очередной телефонный разговор с американским лидером. В ходе визита на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени» он спросил участников, что они хотели бы узнать у президента США.

Позже информацию о предстоящем разговоре подтвердил Трамп.

Путин и Трамп говорили по телефону уже несколько раз с момента возобновления диалога в этом году. Одной из главных тем обсуждения президентов является урегулирование конфликта на Украине, а также развитие экономического и торгового сотрудничества России и США.

Ранее Путин предложил США остановить конфликт по нынешней линии фронта.