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Россия и Афганистан перейдут на уровень посольских отношений

Захарова: решение о признании властей Афганистана будет принято в свое время
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Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском экономическом форуме заявила РИА Новости, что Россия признает действующие власти Афганистана «в свое время».

«Российская сторона проинформировала афганские власти о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла, ожидаем прибытия его в Россию», — сказала дипломат.

17 апреля Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) в стране — это позволит законно взаимодействовать с правящим в Афганистане режимом. До этого афганская сторона заявляла, что такая мера отвечает интересам как Москвы, так и Кабула. Как в РФ относятся к решению Верховного суда и как это скажется на ее отношениях с Афганистаном, разобралась «Газета.Ru».

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, подтвердили свое участие. Страной — гостем форума станет Королевство Бахрейн.

Ранее на ПМЭФ заметили талибов.

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ПМЭФ – 2025
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