Новый посол Афганистана в России приступил к работе

Новый посол Афганистана в России Гуль Хасан приступил к исполнению обязанностей. Об этом сообщило афганское министерство иностранных дел, передает ТАСС.

Там также отметили, что аккредитация нового посла — это важный шаг на пути расширения сотрудничества с Россией.

«Чрезвычайный и полномочный посол Исламского эмирата Афганистан в РФ Гуль Хасан приступил к исполнению своих обязанностей во время встречи, в ходе которой состоялось знакомство с сотрудниками посольства», — говорится в заявлении.

1 июля Гуль Хасан, который является первым после прихода талибов (движение внесено в список террористических организаций) к власти в Афганистане афганским послом в России, прибыл в Москву.

21 июня первый заместитель председателя торгово-инвестиционной палаты Афганистана Мохаммад Юнус Моманд заявил, что его страна намерена предложить Российской Федерации участие в крупных проектах, среди которых строительство протяжённых туннелей и путепроводов в горах, а также инвестиции в горную промышленность.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия нацелена на сотрудничество с Афганистаном в борьбе с наркотиками и терроризмом.