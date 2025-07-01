Первый после прихода талибов к власти посол Афганистана прибыл в Москву

Первый после прихода к власти талибов посол Афганистана Хасан приехал в Москву

В Москву прибыл Гуль Хасан, который является первым после прихода талибов (движение внесено в список террористических организаций) к власти в Афганистане афганским послом в России. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в РФ.

«Посол приехал», — сказали в дипмиссии.

21 июня первый заместитель председателя торгово-инвестиционной палаты Афганистана Мохаммад Юнус Моманд заявил, что его страна намерена предложить Российской Федерации участие в крупных проектах, среди которых строительство протяжённых туннелей и путепроводов в горах, а также инвестиции в горную промышленность.

19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия признает действующие власти Афганистана «в своё время».

17 апреля Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана» в РФ — это позволит законно взаимодействовать с правящим в Афганистане режимом. До этого афганская сторона заявляла, что такая мера отвечает интересам как Москвы, так и Кабула. Как в РФ относятся к решению Верховного суда и как это скажется на её отношениях с Афганистаном, разобралась «Газета.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия нацелена на сотрудничество с Афганистаном в борьбе с наркотиками и терроризмом.