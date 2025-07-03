В ЕС намерены срочно изъять активы России

Европейский парламент подготовил проект новой резолюции с призывом к срочному изъятию замороженных активов России. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Голосование по резолюции состоится на той же сессии Европарламента в Страсбурге (3-13 июля), где будет рассмотрен вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за обвинений в коррупции при закупке вакцин от COVID-19.

Документ призывает страны ЕС срочно принять новый пакет санкций против России и ввести дополнительные ограничения для ее промышленного сектора.

Политики также призывают срочно перевести замороженные российские финансовые активы в ведение специальной структуры, чтобы защитить их от использования Венгрией и Словакией своего вето в Совете Евросоюза «как оружия» и чтобы сделать их доступными для предоставления в виде кредита Украине.

Европейский союз должен был 26 июня утвердить 18-й пакет санкций против России, однако этого не произошло. По данным венгерского издания Index, причиной этому стало вето Словакии. Для принятия новых санкций требуется согласие всех стран — членов Евросоюза.

Издание Politico писало, что Европейская комиссия 3 июля направит в Словакию делегацию, чтобы договориться с Братиславой о введении 18-го пакета санкций в отношении Российской Федерации.

Ранее Фицо заявил, что санкции против России выглядят «секси», но они неэффективны.