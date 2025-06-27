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Саммит ЕС не утвердил новый пакет антироссийских санкций

Глава Евросовета Кошта: саммит ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против РФ
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Саммит Евросоюза не смог утвердить 18-й пакет санкций против РФ. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта, пишет ТАСС.

«Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», — сказал он на пресс-конференции.

26 июня венгерское интернет-издание Index писало со ссылкой на свои источники, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе наложил вето на 18-й пакет антироссийских санкций. По данным СМИ, Фицо воспользовался своим правом вето, в связи с чем страны — члены объединения не смогли принять новый пакет рестрикций.

Вчера премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что 18-й пакет санкций Европейского союза будет сильным, поскольку он затронет банки.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад ввести очередной, 18-й, пакет санкций против России, так как Москва якобы «не демонстрирует желания» продвигаться в вопросе мирных переговоров с Украиной.

Ранее Испания обвинила ЕС в двойных стандартах в отношении России и Израиля.

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