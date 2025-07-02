Представители ЕК проведут переговоры в Словакии по антироссийским санкциям

Politico: ЕК направит в Словакию делегацию для обсуждения санкций против России

Европейская комиссия 3 июля направит в Словакию делегацию, чтобы договориться с Братиславой о введении 18-го пакета санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломата из Евросоюза.

Отмечается, что Брюссель рассчитывает на достижение договоренности с Братиславой в ближайшие дни.

Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо обеспокоено возможными экономическими потерями, связанными с транзитом газа. 1 июля в ходе телефонного разговора с премьером Испании Педро Санчесом Фицо заявил, что заблокирует новый пакет санкций при отсутствии гарантий минимизации последствий остановки импорта в республику газа из России, говорится в статье.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Еврокомиссия (ЕК) ведет переговоры с правительством Словакии о 18-м пакете санкций против России. По его словам, данный вопрос находится на финальной стадии обсуждения.

Ожидалось, что 18-й пакет будет утвержден 26 июня на саммите ЕС, однако этого не произошло. По данным венгерского издания Index, причиной этому стало вето Словакии. Для принятия новых санкций требуется согласие всех стран — членов ЕС.

Ранее Фицо заявил, что санкции против России выглядят «секси», но они неэффективны.