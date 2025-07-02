На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представители ЕК проведут переговоры в Словакии по антироссийским санкциям

Politico: ЕК направит в Словакию делегацию для обсуждения санкций против России
close
Depositphotos

Европейская комиссия 3 июля направит в Словакию делегацию, чтобы договориться с Братиславой о введении 18-го пакета санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломата из Евросоюза.

Отмечается, что Брюссель рассчитывает на достижение договоренности с Братиславой в ближайшие дни.

Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо обеспокоено возможными экономическими потерями, связанными с транзитом газа. 1 июля в ходе телефонного разговора с премьером Испании Педро Санчесом Фицо заявил, что заблокирует новый пакет санкций при отсутствии гарантий минимизации последствий остановки импорта в республику газа из России, говорится в статье.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Еврокомиссия (ЕК) ведет переговоры с правительством Словакии о 18-м пакете санкций против России. По его словам, данный вопрос находится на финальной стадии обсуждения.

Ожидалось, что 18-й пакет будет утвержден 26 июня на саммите ЕС, однако этого не произошло. По данным венгерского издания Index, причиной этому стало вето Словакии. Для принятия новых санкций требуется согласие всех стран — членов ЕС.

Ранее Фицо заявил, что санкции против России выглядят «секси», но они неэффективны.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами