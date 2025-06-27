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Фицо скептически оценил новый пакет санкций ЕС против России

Фицо: санкции против России выглядят «секси», но они не эффективны
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IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил скептическое отношение к новому пакету санкций, который Европейский союз планирует ввести в отношении России. По его мнению, предложенные меры, хоть и выглядят «очень секси», на деле окажутся неэффективными, пишет агентство Ruptly.

Фицо заявил, что вокруг 18-го пакета санкций создано много шума, однако реального воздействия на ситуацию они не окажут.

Премьер-министр отметил, что все предыдущие санкционные меры не принесли существенных результатов, и новый пакет вряд ли станет исключением. Он добавил, что Словакию больше беспокоит возможная остановка поставок газа с 1 января 2028 года.

Сегодня глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что на саммите в Брюсселе не удалось утвердить 18-й пакет санкций против России. При этом он отметил, что работа над ним продолжается и находится на заключительном этапе.

Ранее Испания обвинила ЕС в двойных стандартах в отношении России и Израиля.

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