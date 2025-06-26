Словакия заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России

Index: Словакия наложила вето на 18-й пакет санкций Евросоюза против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе наложил вето на 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило венгерское интернет-издание Index со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Фицо воспользовался своим правом вето, в связи с чем страны — члены объединения не смогли принять новый пакет рестрикций.

23 июня глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 18-й пакет санкций против России рассчитывают одобрить до конца недели. В этот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт и Братислава заблокировали принятие нового пакета рестрикций.

Утром 26 июня премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что 18-й пакет санкций Европейского союза будет сильным, поскольку он затронет банки.

Ранее Зеленский призвал «уменьшить российские аппетиты».