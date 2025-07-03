Зеленский подписал документ для реализации сделки по металлам с США

Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс ради сделки с США

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины для реализации соглашения с США по полезным ископаемым. Об этом говорится на сайте Верховной рады.

В карточке законопроекта на сайте Рады появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко 4 июня сообщила, что были приняты в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по полезным ископаемым.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Однако недавно американский журнал The National Interest сообщил, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления ВС РФ на фронте.

Речь идет о литиевом месторождении в Шевченко. Оно перешло под контроль российских войск 26 июня. По данным Le Figaro, месторождение содержит до 90% ценной литиевой руды.

Политолог оценил утрату Украиной месторождения лития в ДНР.