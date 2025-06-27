«Важный компонент»: РФ взяла под контроль крупное месторождение лития в ДНР

Одно из самых перспективных литиевых месторождений на территории бывшей Украины оказалось под контролем российских войск после взятия поселка Шевченко в ДНР 26 июня. По данным Le Figaro, Шевченковское месторождение содержит до 90% ценной литиевой руды. Исследователи Национальной академии наук Украины оценивают общие запасы лития в стране в 500 000 тонн. Запасы участка имеют стратегическое значение на фоне мирового роста спроса на сырье для аккумуляторов и электроники.

Рядом с поселком Шевченко в ДНР, который Вооруженные силы России взяли под контроль 26 июня, расположено одно из самых перспективных месторождений лития на Украине, пишет французское издание Le Figaro.

Шевченковское месторождение, открытое в 1982 году, занимает около 40 гектаров и считается наиболее перспективным в пределах бывших границ Украины. По данным Национальной академии наук Украины, оно содержит высокоминерализованный сподумен. Это разновидность литиевой руды, из которой металл извлекается проще и дешевле, чем из более распространенного лепидолита. По оценкам геологов, оценивают содержание сподумена на этом участке составляет до 90%.

Le Figaro подчеркивает, что цена на литий «резко выросла в последние годы, поскольку он является важным компонентом аккумуляторов, производимых для использования в электромобилях».

Кроме лития, на месторождении выявлены залежи стратегически важных редких металлов, в том числе тантала, ниобия, бериллия, цезия и рубидия . Это повышает значимость участка в условиях глобального роста спроса на сырье для аккумуляторов и электроники.

С учетом месторождения Крутая Балка в Запорожской области, также находящегося под контролем РФ, Россия удерживает два из четырех известных литиевых месторождений Украины. Оставшиеся Доброе и Пороховское расположены в Кировоградской области и остаются под контролем Киева.

Суммарные запасы лития на территории Украины до 2022 года оценивались в 500 тыс. тонн, что больше, чем у Португалии, ранее считавшейся лидером по литиевым запасам в Европе. Однако на начало конфликта ни одно из месторождений не разрабатывалось в промышленном масштабе.

Американский интерес

Напомним, что президент США Дональд Трамп и его администрация на протяжении нескольких месяцев вели переговоры с Киевом о подписании так называемой «ресурсной сделки». В феврале 2025 года Трамп заявил, что хочет получить в качестве компенсации за оказанную США финансовую и военную поддержку украинские редкоземельные металлы.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru заявил, что бизнесмен Илон Маск мог обратить внимание президента США Дональда Трампа на украинские месторождения редкоземельных металлов.

Что такое редкоземельные металлы и что на самом деле хочет Трамп от Украины? Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет получить в качестве компенсации... 27 февраля 10:22

«Для развития микроэлектроники, для возобновляемой энергетики, если говорить об Украине, то Трамп наверняка к ним относит литий и прочие полезные ископаемые. Литий и графит нужны для возобновляемой энергетики. Возможно, Трампу и Маск что-то нашептывает. Все необходимое возобновляемой энергетике и для электромобилей — это тоже нужно США, тот же литий», — сказал эксперт.

Еще в 2021 году заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква заявил, что основатель компаний Tesla и SpaceX может быть заинтересован в Украине из-за залежей лития.

«Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову лишь одну тему – литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся?» – сказал Жовква в интервью сайту ТСН.ua.

Переговоры по «ресурсной сделке» завершились 30 апреля, когда Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в области полезных ископаемых. В рамках документа планируется создание инвестиционного фонда без долговой нагрузки, предполагающего вложения и гарантированные закупки по модели «бери или плати».

16 июня украинское правительство утвердило шаги по привлечению инвесторов к разработке месторождения «Добра» в центральной Украине, сообщала The New York Times.