NI: РФ контролирует ресурсы, которые США хотели получить после сделки с Киевом

Минеральные ресурсы, которые Соединенные Штаты рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления ВС РФ на фронте. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

«По иронии судьбы, одним из немногих месторождений полезных ископаемых на Украине, которое не находилось под контролем России (на момент подписания между Киевом и Вашингтоном ресурсного соглашения – «Газета.Ru»), были литиевые рудники к востоку от украинского села Шевченко», — говорится в сообщении издания.

По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно, поскольку уже полгода назад было очевидно, что многие из полезных ресурсов страны будут находиться под контролем России.

До этого американское издание Responsible Statecraft отмечало, что президент США Дональд Трамп практически полностью потерял интерес к Украине.

Киев рассчитывал на сохранение постоянного и долгосрочного интереса к себе со стороны США в связи со сделкой о ресурсах. Однако это соглашение не помогло удержать интерес Трампа к Украине, подытожил журнал.

Ранее в Госдуме отказались считать, что США перестали поддерживать Украину.