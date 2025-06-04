На Украине приняли изменения в бюджетный кодекс для соглашения с США по ископаемым

Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по полезным ископаемым. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Ирина Геращенко.

«309 депутатов приняли изменения в бюджетный кодекс Украины относительно реализации соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления», — говорится в сообщении.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Согласно документу, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий в первые десять лет будут направлены на восстановление страны. Управление фондом будет вестись на равной основе.

Это соглашение обсуждалось Украиной и США с начала февраля 2025 года. Инициатором сделки стал американский президент Дональд Трамп, который предложил Киеву помощь Соединенных Штатов в обмен на украинские ресурсы. Предположительная стоимость это сделки оценивается в триллион долларов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пообещал, что США будут оберегать районы Украины в местах разработки ресурсов.