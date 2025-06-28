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Политолог оценил влияние утраты Украиной месторождения лития в ДНР на сделку с США

Политолог Асафов: утрата Киевом ресурсов лития в ДНР не повлияет на сделку с США
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Efrem Lukatsky/AP

Потеря Украиной контроля над месторождением лития в населенном пункте Шевченко Донецкой народной республики (ДНР) не повлияет на сделку по редкоземельным металлам с США. Об этом «Ленте.ру» сообщил политолог Александр Асафов.

Эксперт пояснил, что заинтересованность США в соглашении превышает интерес к конкретному месторождению. По его словам, сделка включает в себя инфраструктуру, полезные ископаемые, компании обрабатывающей индустрии и так далее. При этом остаются пункты, которые неизвестны до сих пор, подчеркнул политолог.

«Поэтому я думаю, что на эту тему возможно какое-то высказывание [президента США Дональда] Трампа, возможны какие-то в этом направлении словесные интервенции, но не более того. Емкость сделки и ее направленность, а также ее закрытая часть значительно шире одного месторождения», — сказал Асафов.

Литиевое месторождение в Шевченко перешло под контроль российских войск 26 июня. По данным Le Figaro, оно содержит до 90% ценной литиевой руды. Исследователи Национальной академии наук Украины оценивают общие запасы лития в стране в 500 тысяч тонн. Запасы участка имеют стратегическое значение на фоне мирового роста спроса на сырье для аккумуляторов и электроники.

Ранее в США заявили, что Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки.

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