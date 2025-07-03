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В Кремле высказались о взаимной амнистии политических заключенных с Украиной

Песков: РФ не обсуждает публично меморандумы по урегулированию на Украине
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Российская сторона публично не обсуждает содержание проектов меморандумов по урегулированию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о пункте меморандума о взаимной амнистии политических заключенных с Украиной.

«Мы не обсуждаем публично меморандум и содержание меморандума, который мы еще даже не обсуждали с украинской стороной», — заявил он.

По словам Пескова, обсуждение через СМИ может только навредить переговорному процессу.

В ходе беседы с журналистами представитель Кремля заявил, что в согласовании третьего раунда переговоров с Украиной нет затыков, каждая сторона ждет предложений по срокам.

На прошлой неделе в ходе встречи с представителями мировых СМИ, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума, президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы к проведению переговоров с Украиной на основе тех условий, которые были согласованы в Стамбуле в 2022 году.

Ранее эксперт объяснил, почему Келлог требует немедленно прекратить огонь на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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