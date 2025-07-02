Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог призывает Россию немедленно прекратить огонь, чтобы дать украинским войскам возможность восстановиться после боев на Сумском и Днепропетровском направлениях. Такое мнение в интервью aif.ru высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Почему Келлог так говорит? Чтобы ВСУ оклемались, перевооружились, подтянули резервы и так далее. Для чего нам это нужно? Это не предмет мирных переговоров», — подчеркнул эксперт.

30 июня Келлог призвал Россию к немедленному прекращению огня на Украине и возобновлению трехсторонних переговоров, упрекнув Москву в затягивании конфликта.

При этом он назвал недавние комментарии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова относительно состояния переговорного процесса «оруэлловскими». Представитель Кремля заявлял, что динамика переговоров по урегулированию на Украине зависит от Киева и Вашингтона.

Ранее в Крыму назвали виновников затягивания конфликта на Украине.