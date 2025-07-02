В МИД допустили, что ЕС примет новый пакет санкций против РФ в измененном виде

Грушко: ЕС может принять санкции против РФ в новом виде из-за Венгрии и Словакии

Европейский союз может принять 18-й пакет санкций против Российской Федерации в измененном виде после урегулирования требований Венгрии и Словакии. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала «Россия-24».

Дипломат пояснил, что Будапешт и Братислава требуют для себя гарантий энергетической безопасности в случае принятия указанного пакета санкций.

«Я не исключаю, что в каком-то виде этот пакет может быть видоизмененным, но уже с согласием Будапешта и Братиславы может появиться», — сказал Грушко.

Ожидалось, что 18-й пакет будет утвержден 26 июня на саммите ЕС, однако этого не произошло. По данным венгерского издания Index, причиной этому стало вето Словакии. Для принятия новых санкций требуется согласие всех стран — членов ЕС.

Издание Politico сообщило, что Европейская комиссия 3 июля направит в Словакию делегацию, чтобы договориться с Братиславой о введении 18-го пакета санкций в отношении Российской Федерации.

Ранее Фицо заявил, что санкции против России выглядят «секси», но они неэффективны.