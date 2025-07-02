Россию обвинили в нарушении прав азербайджанцев

В Генпрокуратуре Азербайджана заявили о нарушении прав граждан в РФ

В Баку обвинили Москву в нарушении прав азербайджанцев, проживающих в РФ. Об этом заявила заместитель начальника Управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Самира Наджафзаде, передает издание Report.

«Права проживающих в России азербайджанцев нарушены», — сказала она.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о деятельности ОПГ — уроженцев Азербайджана с гражданством России.

В СК заявили, что одного из задержанных не стало в результате сердечной недостаточности.

СМИ Азербайджана сообщили, что задержанных избили. Азербайджанский МИД назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании.

29 июня делегация депутатов Нацсобрания страны отказалась от участия в заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и РФ. В тот же день Баку отменил все ближайшие российские концерты, фестивали, спектакли и выставки в республике.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». Впоследствии задержали семерых сотрудников редакции Sputnik. Также азербайджанские СМИ сообщили о ликвидации силовиками двух организованных преступных групп с участием россиян.

Ранее МИД России запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов.