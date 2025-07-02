Песков поделился подробностями разговора Путина и Макрона в вопросе по Ирану

Песков: Путин и Макрон не обсудили координацию действий ЕС и России по Ирану

Вопрос возможной координации действий Европейского союза и РФ для оказания посреднических усилий по Ирану во время разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона не затрагивался. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков также заявил, что лидеры двух государств не обсуждали тему напряженности России и Азербайджана.

Он отметил, что Путин и Макрон давно не общались, и сторонам нужно было изложить позиции друг друга по ряду вопросов.

1 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан приветствовал разговор по телефону между Путиным и Макроном.