Песков назвал цель разговора Путина и Макрона

Песков: Путин и Макрон в разговоре изложили свои позиции друг другу

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон давно не общались, сторонам нужно было изложить позиции друг друга по ряду вопросов. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Давно не общались. Нужно было со всеми нюансами изложить позиции друг другу, что, собственно, и было сделано», — подчеркнул он.

До этого директор Центра европейской информации, политолог-международник Николай Топорнин заявил «Газете.Ru», что Париж решил пойти на налаживание отношений с Москвой, поскольку иранский кризис на Ближнем Востоке требует взаимодействия с Россией.

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько длилась беседа Путина и Макрона.