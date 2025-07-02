Премьер Венгрии оценил телефонный разговор Путина и Макрона

Орбан приветствовал разговор по телефону между Путиным и Макроном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом глава венгерского кабмина сообщил в социальной сети X.

«Наконец-то!» — написал премьер.

Орбан выразил надежду, что разговор Путина и Макрона поспособствует урегулированию конфликта на Украине. По его словам, миру «нужны дипломаты, а не генералы».

1 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

2 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Макрон давно не общались. Представитель Кремля отметил, что сторонам нужно было изложить позиции друг друга по ряду вопросов.

Ранее эксперт объяснил, почему Макрон решился позвонить Путину.