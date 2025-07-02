В Кремле рассказали, обсуждали ли Путин и Макрон ситуацию с Азербайджаном

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора 1 июля не обсуждали тему напряженности РФ и Азербайджана. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Нет, вообще нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что Путин и Макрон давно не общались, сторонам нужно было изложить позиции друг друга по ряду вопросов.

До этого директор Центра европейской информации, политолог-международник Николай Топорнин заявил «Газете.Ru», что Париж решил пойти на налаживание отношений с Москвой, так как иранский кризис на Ближнем Востоке требует взаимодействия с Россией.

1 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан приветствовал разговор по телефону между Путиным и Макроном.