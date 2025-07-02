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Стало известно, станет ли Трамп привлекать к ответственности Байдена

Трамп: судить Байдена бессмысленно, он не сможет осознать происходящее
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Kevin Lamarque/Reuters

Бывший президент США Джо Байден не смог бы осознать происходящее, если бы его привлекли к ответственности по делу об автоподписи документов. Такое мнение выразил действующий американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

«Не знаю, сделал бы я с ним то, что он сделал со мной. Проблема заключается в том, что он бы не понял, что происходит», — сказал глава Белого дома журналистам на борту президентского самолета.

Кроме того, Трамп назвал Байдена худшим президентом США в истории и раскритиковал других своих предшественников — Барака Обаму и Джорджа Буша — младшего. Высокую оценку Трамп смог дать только самому себе.

5 июня Дональд Трамп поручил провести расследование относительно того, скрывали ли помощники Байдена информацию о состоянии его здоровья, когда он был на посту президента. Также американский лидер распорядился проверить, не использовали ли помощники демократа автоперо для подписания документов.

1 июня бывший личный врач президентов США в 2013-2018 годах, конгрессмен Ронни Джексон заявил, что окружение бывшего президента США Джо Байдена знало об ухудшении его умственных способностей еще в 2019-2020 годах, однако эту информацию решили скрыть от общественности перед выборами.

В период президентства Байдена в отношении Трампа возбудили четыре уголовных дела. 10 января 2025 года суд в Нью-Йорке вынес республиканцу приговор в виде безусловного освобождения.

Ранее Байден высказался о расследовании из-за ситуации с его автопером.

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