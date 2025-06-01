Экс-врач Белого дома разоблачил близких Байдена, скрывавших правду о его здоровье

Врач Джексон: окружение Байдена знало об ухудшении его состояния в 2019 году

Окружение бывшего президента США Джо Байдена знало об ухудшении его умственных способностей еще в 2019-2020 годах, однако эту информацию решили скрыть от общественности перед выборами. Такое признание сделал конгрессмен Ронни Джексон, бывший личный врач президентов США в 2013-2018 годах в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, что в 2019-2020 годах они уже знали, что у него (Байдена. — «Газета.Ru») когнитивные проблемы. Полагаю, за кулисами они обсуждали это и решили, что сохранить этот секрет сможет [лечащий врач Байдена] Кевин О'Коннор», — поделился подробностями Джексон.

По его словам, О'Коннора наняли специально, так как окружению Байдена нужен был человек, который мог бы его покрывать.

До этого Дональд Трамп призвал не смеяться над умственными способностями 82-летнего Байдена. Глава Белого дома считает, что это «совсем не смешно», и это не повод для шуток.

При этом Трамп признал, что когнитивные способности Байдена находятся «не в очень хорошем состоянии». Кроме того, американский президент заявил, что его предшественник находится в плохой физической форме.

Ранее сам Байден оценил свои умственные способности как «чертовски хорошие».