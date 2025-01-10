В США суд вынес решение по делу Трампа

В Нью-Йорке суд освободил Трампа от ответственности по делу о подлоге документов

В Нью-Йорке суд освободил избранного президента США Дональда Трампа от ответственности по делу о фальсификации финансовых документов и оставил ему формальную судимость. Об этом сообщает телеканал CNN.

Суд назначил политику безусловное освобождение, которое предполагает, что он не понесет ни тюремного заключения, ни штрафов, ни испытательного срока. При этом обвинительный приговор останется в силе.

Таким образом Трамп станет первым президентом Соединенных Штатов, вступившим в должность с судимостью за уголовные преступления. Его инаугурация пройдет 20 января. Конституция США не запрещает лицам с судимостью баллотироваться на пост главы государства или занимать его.

В конце мая 2024 года присяжные на суде в Нью-Йорке признали Трампа виновным в фальсификации документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Максимальное наказание по этому обвинению — свыше 130 лет тюрьмы. Сам избранный президент США свою вину отрицал, заявляя, что дело является политически мотивированным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия.