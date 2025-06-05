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Байден высказался о расследовании из-за ситуации с его автопером

Байден назвал нелепыми подозрения в сговоре подчиненных из-за автопера
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MANDEL NGAN/Reuters

Бывший президент США Джо Байден назвал «нелепыми» подозрения в сговоре подчиненных для использования его автопера во время работы его администрации. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Позвольте прояснить — я принимал решения во время своего президентства: о помиловании, указах, законодательстве и прокламациях. Любые предположения, что я этого не делал, нелепы и ложны», — сказал экс-глава государства.

Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп поручил расследовать на предмет сговора применение автопера Байдена в изданных им указах. В Белом доме пояснили, что в рамках работы планируется установить, при подписании каких документов использовалась автоподпись бывшего президента.

Поводом для организации расследования стало заявление председателя комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей США, республиканца Джеймса Комера, согласно которому были идентифицированы личности четырех сотрудников Белого дома, которые при администрации Байдена использовали автоперо для подписания документов от его имени. В конгрессе выразили надежду на получение разъяснений от ответственных за использование автопера.

Ранее экс-врач Белого дома разоблачил близких Байдена, скрывавших правду о его здоровье.

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