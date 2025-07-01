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Мерц исключил участие Германии в конфликте на Украине

Мерц: Германия не станет стороной конфликта на Украине
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Evgeniy Maloletka/AP

Германия не станет стороной конфликта на Украине. Об этом заявил федеральный канцлер страны Фридрих Мерц, его слова приводит ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.

«Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта», — подчеркнул Мерц, добавляя, что вместе необходимо сделать все необходимое для прекращения конфликта.

Заявление было сделано после того, как накануне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил Киев и пообещал, что Берлин «будет твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла продолжать успешно защищать себя — с помощью современной ПВО и другого оружия, гуманитарной и экономической помощи».

Вадефуль до этого заявлял, что политика президента России Владимира Путина для него «совершенно неприемлема». Он утверждал, что действия России под руководством Путина являются «настоящим преступлением против человечности». По словам главы МИД ФРГ, Запад должен последовательно действовать в отношении России, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Речь идет о военной помощи Киеву, уточнил он.

28 июня канцлер ФРГ заявил, что Германии необходим «реалистичный взгляд на империалистические устремления России». Политик подчеркнул, что страна должна активнее вооружаться, поскольку ее армия сталкивается с нехваткой людей и техники.

Ранее в Германии рассказали об угрозе от «ядерного зонтика» Франции.

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