Мерц заявил, что немцы боятся войны с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что среди граждан страны распространен страх перед войной с Россией, однако лично он не видит причин для таких опасений. Об этом он рассказал в интервью Süddeutsche Zeitung.

«У части нашего общества есть глубоко укоренившийся страх перед войной. Я его не разделяю, но могу понять», — сказал Мерц.

Он добавил, что Германии необходим «реалистичный взгляд на империалистические устремления России». Политик подчеркнул, что страна должна активнее вооружаться, поскольку ее армия сталкивается с нехваткой людей и техники.

В субботу канцлер ФРГ заявил, что в настоящее время не видит необходимости в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, так как, по его мнению, такие контакты приводят к эскалации конфликта на Украине. Мерц заявил, что после визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву летом прошлого года, а также последнего телефонного разговора Путина с бывшим канцлером Олафом Шольцем наблюдалась активизация боевых действий и усиление обстрелов украинских городов со стороны России.

Ранее Мерца обвинили в нацистской риторике.