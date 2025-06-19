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Глава МИД Германии назвал «неприемлемой» политику Путина

Глава МИД ФРГ Вадефуль счел «неприемлемой» политику Путина
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Christian Mang/Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что считает «совершенно неприемлемой» политику президента России Владимира Путина. Своим мнением он поделился в интервью журналистке Сандре Майшбергер.

«Политика президента Путина совершенно неприемлема. Он каждый день ведет совершенно неоправданную войну. То, что делают русские под руководством Путина, — это настоящее преступление против человечности, и мне действительно не нужно сейчас разговаривать с такими людьми», — заявил Вадефуль.

Накануне президент России Владимир Путин выразил сомнения в способности Германии выступать посредником на переговорах с Украиной из-за поставок оружия Киеву.

Также Путин отметил, что поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине не повлияет на ход боевых действий, но серьезно ухудшит отношения с Россией. Он уточнил, что Германия, как и другие европейские страны, более не считается нейтральным государством в конфликте.

Ранее глава МИД Германии захотел «вырвать оружие» из рук Ирана.

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