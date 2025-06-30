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Министр иностранных дел ФРГ прибыл с первым визитом на Украину

Глава МИД ФРГ Вадефуль прибыл с первым визитом в Киев
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Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл с первым официальным визитом в Киев в своей должности. Об этом сообщает телеканал N-tv.

«Свобода и будущее Украины являются важнейшей задачей нашей внешней политики и политики безопасности», — заявил Вадефуль.

Он заверил, что Берлин «будет твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла продолжать успешно защищать себя — с помощью современной ПВО и другого оружия, гуманитарной и экономической помощи».

До этого Вадефуль заявлял, что считает «совершенно неприемлемой» политику президента России Владимира Путина. По его словам, «то, что делают русские под руководством Путина», якобы является «настоящим преступлением против человечности». Глава МИД ФРГ также утверждал, что Запад должен действовать последовательно в отношении России, чтобы склонить Владимира Путина к переговорам. Речь идет о военной поддержке Киева, уточнил он.

Ранее Мерц сделал резкое заявление о Путине.

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