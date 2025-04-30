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В Германии рассказали об угрозе от «ядерного зонтика» Франции

Депутат ФРГ Шмид: ядерный зонтик Франции приведет к нестабильности Европы
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Министерство обороны РФ

Французский «ядерный зонтик», на помощь которого претендуют некоторые страны ЕС, приведет к нестабильности в Европе. Об этом заявил депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид, передает Politico.

«(Шмид. – прим. ред.) предупредил, что французский ядерный зонтик, защищающий только некоторые страны — члены ЕС, приведет к нестабильности», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает Politico немецкий политик добавил, что в Европе не может быть «двух разных зон безопасности».

До этого Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не может обойтись без «ядерного зонтика» США.

В марте газета The New York Times писала, что чиновники американской администрации в частном порядке заверили своих коллег в Европе в том, что США в период президентства Дональда Трампа продолжат прикрывать Европу «ядерным зонтиком».

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша должна искать защиты от якобы возможной российской угрозы, используя «ядерный зонтик» Франции, при этом Варшава продолжит призывать к доступу к американскому атомному оружию.

Ранее на Западе высказались о подготовке Европы к войне с Россией.

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