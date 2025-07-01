В Анкаре рассказали о сроках проведения саммита лидеров Турции, России, США и Украины

РИА: дедлайна по саммиту лидеров Турции, России, США и Украины пока нет

Дедлайна по организации саммита руководителей Турции, США, России и Украины нет, поэтому трудно назвать конкретные сроки по проведению мероприятия. Об этом заявили РИА Новости в администрации турецкого президента.

Собеседник агентства добавил, что все, в том числе место проведения саммита, будет зависеть от хода переговорного процесса.

26 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конечная цель Анкары — провести встречу по урегулированию конфликта Украине на уровне лидеров. По словам политика, он сообщил об этом президенту США Дональду Трампу.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Тогда стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

2 июня также в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

Ранее Трамп объяснил, почему не завершил конфликт на Украине за 24 часа.